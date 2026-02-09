DP World invertirá US$760 millones en puerto Caucedo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

DP World en el país contempla una inversión superior a US$760 millones destinada a ampliar la terminal portuaria y expandir la Zona Económica, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa, mejorar la eficiencia logística y atraer nuevas industrias.

De ese monto, US$380 millones estarán destinados a extender el rompeolas, añadir capacidad para nuevas grúas Super Post Panamax, incrementar el espacio de patio, optimizar el gateway y fortalecer los sistemas de seguridad.

El resto corresponde a una inversión adicional de US$380 millones para expandir el parque de Zona Franca de DP World Economic Zones, mediante el desarrollo de 225 hectáreas de terreno adyacente y 50 hectáreas adicionales en la franja costera.

La información fue ofrecida durante la visita que realizó el presidente Luis Abinader al complejo logístico JAFZA en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, coincidiendo con la agenda oficial del mandatario durante su participación en el World Governments Summit 2026.

La inversión acumulada de de DP World en Boca Chica es de US$845 millones. “La visita del presidente Luis Abinader a JAFZA es de gran importancia, porque nos permitió mostrarle directamente el modelo que inspira nuestra visión para la República Dominicana”, dijo Manuel Martínez, CEO de DPWorld en el país.