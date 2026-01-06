Dreams y Secrets fortalecen sus ofertas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el propósito de fortalecer su liderazgo en el turismo de calidad en República Dominicana, Dreams La Romana y Secrets La Romana anunciaron importantes renovaciones realizadas durante el último año, las cuales incluyen una oferta culinaria con nuevos conceptos y opciones de entretenimiento orientadas a elevar la experiencia del huésped.

Entre las novedades destacan la apertura del nuevo bar deportivo Scores, complementado con espacios temáticos y snacks que fusionan sabores americanos y dominicanos. Asimismo, se suman nuevas instalaciones deportivas, entre ellas canchas de tenis y pickleball, además de la renovación de espacios clave como el Centro de Convenciones.

En Dreams La Romana, se instaló un nuevo sistema de climatización en el buffet Spice Market. También se llevaron a cabo remodelaciones y cambios de concepto en tres restaurantes a la carta. Mientras en Secrets La Romana se realizó una renovación integral que incluye la actualización del mobiliario en todas las habitaciones y mejoras en los corredores, mediante la instalación de techados en diversas áreas.