Según Mitur PP recibiría 72 cruceros en enero

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El Ministerio de Turismo anunció que este destino recibirá en enero 72 cruceros, lo que impulsará la dinámica económica en la provincia.

Según el calendario oficial, el puerto de Taíno Bay tendrá el atraco de 42 de estas naves acuáticas, mientras que por el Ámber Cove 30.

La directora provincial de Turismo, Yokasta Almonte, dijo que este flujo representa un impacto directo para el aparato económico de este destino.

Sostuvo que beneficia a emprendedores, guías turísticos, transportistas, comerciantes y a la comunidad puertoplateña en general.

Destacó que esta provincia continúa su consolidación como uno de los principales puertos de cruceros en el Caribe.

Reiteró “el compromiso” de las autoridades de continuar el fortalecimiento de la organización, la seguridad y la calidad de los servicios que "ofertamos a los cruceristas, a fin de garantizar una experiencia memorable para los visitantes que arriban por la vía marítima a Puerto Plata".