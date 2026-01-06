Descubre cómo navegar los retos del día con tu horóscopo de este 06 de enero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.

TAURO 22/04-27/05

La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.

GÉMINIS 22/05-21/06

si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo ya que las cosas en tu familia no estarán bien.

CÁNCER 22/06-21/07

Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.

LEO 22/07-21/08

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

VIRGO 22/08-21/09

Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy

importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.

LIBRA 22/09-21/10

Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

ESCORPIO 22/10-22/11

Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento.

SAGITARIO 2/-2/2

Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas.

ACUARIO 22/01-21/02

Estos días serán decisivos para tu profesión.

Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.

PISCIS 22/02-21/03

Estás en condiciones de elegir y decir NO sin culpa, tendrás una visión amplia y posibilidades de expandir tus horizontes.