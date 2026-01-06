Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Horóscopo
Cayó nICOLÁS maduro

Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Guía astrológica

Descubre cómo navegar los retos del día con tu horóscopo de este 06 de enero 2026

Descubre lo que hoy les depara a los signos del zodiaco. Desde indulgencias hasta decisiones cruciales, ¡no te lo pierdas!

Horóscopo

Horóscopo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.

TAURO 22/04-27/05

La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.

GÉMINIS 22/05-21/06

si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo ya que las cosas en tu familia no estarán bien.

CÁNCER 22/06-21/07

Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.

LEO 22/07-21/08

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

VIRGO 22/08-21/09

Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy

importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.

LIBRA 22/09-21/10

Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

ESCORPIO 22/10-22/11

Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento.

SAGITARIO 2/-2/2 

Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas.

ACUARIO 22/01-21/02

Estos días serán decisivos para tu profesión.

Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.

PISCIS 22/02-21/03

Estás en condiciones de elegir y decir NO sin culpa, tendrás una visión amplia y posibilidades de expandir tus horizontes.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking