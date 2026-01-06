Revisa tu ticket
Resultados de las loterías: ¿Qué números ganaron este 05 de enero 2026?
Resultados de la Lotería Nacional y otros sorteos del día: ¡descubre si eres el afortunado ganador!
Nacional
Juega + Pega +
19 01 15 20 23
Gana Más
68 92 03
Lotería Nacional
98 52 28
Leidsa
Pega 3 Más
35 44 25
Loto Pool
07 10 14 22 23
Super Kino TV
06 09 12 17 21 23 31 33 35 43 48 57 59 67 68 70 71 75 78 80
Quiniela Leidsa
10 41 39
Loto - Loto Más
22 24 28 35 39 40 05 02
Real
Quiniela Real
97 31 03
Loto Pool
30 93 85 16
Loto Real
03 05 08 19 25 36
6.1 MM - 15.25 MM
Loteka
Quiniela Loteka
68 37 82
Mega Chances
28 10 85 34 88
Americanas
New York 3:30
80 83 63
New York 11:30
35 82 23
Florida Día
80 85 41
Florida Noche
94 42 47
Mega Millions
06 13 34 43 52 04
$157 MM
PowerBall
04 18 24 51 56 14 2X
Primera
La Primera Día
57 11 06
Primera Noche
92 43 18
Loto 5
26 23 17 11 38 08
La Suerte
La Suerte MD
48 18 19
La Suerte 6PM
63 55 02
LoteDom
69 63 18
El Quemaito Mayor
18
King Lottery
King Lottery 12:30
10 34 63
King Lottery 7:30
37 09 07
Anguila
Anguila 10:00 AM
91 09 93
Anguila 10:00 AM
83 77 89
Anguila 6:00 PM
67 79 54
Anguila 9:00 PM
28 63 65