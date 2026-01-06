Resultados de las loterías: ¿Qué números ganaron este 05 de enero 2026?

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Números ganadores de las loterías del 05 de enero en República Dominicana

Nacional

Juega + Pega +

19 01 15 20 23

Gana Más

68 92 03

Lotería Nacional

98 52 28

Leidsa

Pega 3 Más

35 44 25

Loto Pool

07 10 14 22 23

Super Kino TV

06 09 12 17 21 23 31 33 35 43 48 57 59 67 68 70 71 75 78 80

Quiniela Leidsa

10 41 39

Loto - Loto Más

22 24 28 35 39 40 05 02

Real

Quiniela Real

97 31 03

Loto Pool

30 93 85 16

Loto Real

03 05 08 19 25 36

6.1 MM - 15.25 MM

Loteka

Quiniela Loteka

68 37 82

Mega Chances

28 10 85 34 88

Americanas

New York 3:30

80 83 63

New York 11:30

35 82 23

Florida Día

80 85 41

Florida Noche

94 42 47

Mega Millions

06 13 34 43 52 04

$157 MM

PowerBall

04 18 24 51 56 14 2X

Primera

La Primera Día

57 11 06

Primera Noche

92 43 18

Loto 5

26 23 17 11 38 08

La Suerte

La Suerte MD

48 18 19

La Suerte 6PM

63 55 02

LoteDom

69 63 18

El Quemaito Mayor

18

King Lottery

King Lottery 12:30

10 34 63

King Lottery 7:30

37 09 07

Anguila

Anguila 10:00 AM

91 09 93

Anguila 10:00 AM

83 77 89

Anguila 6:00 PM

67 79 54

Anguila 9:00 PM

28 63 65

