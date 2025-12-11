Economía dominicana correrá con mayores bríos en 2026

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Las expectativas de la banca internacional sobre la economía dominicana apuntan a que, pese al débil crecimiento proyectado para 2025 —estimado en 2.1%—, los factores contractivos han comenzado a ceder, lo que permite augurar una expansión de 4.5% para 2026.

La banca fundamenta estos pronósticos favorables en la flexibilización de la política monetaria, cuyos efectos ya empiezan a sentirse, en un giro de la política fiscal hacia una posición más expansiva y en la expectativa de un mejor desempeño de las exportaciones manufactureras, cuyo aporte en 2025 resultó insuficiente.

Se prevé que el crecimiento del crédito —que ya muestra señales de dinamismo— aporte un impulso significativo a la actividad económica.

El Banco Central ha profundizado la flexibilización monetaria desde el tercer trimestre, reduciendo la tasa de política monetaria y, más importante aún, ampliando la liquidez para llevar de manera agresiva las tasas interbancarias hacia la tasa de referencia. El informe señala que estas tasas cayeron abruptamente, desde un máximo cercano al 14% hasta aproximadamente 6%.

“El canal de transmisión monetaria parece estar funcionando adecuadamente: las tasas bancarias activas y pasivas han disminuido (aunque no tanto como las interbancarias), las tasas de crecimiento de los agregados monetarios se han acelerado y ya se observan señales de un repunte en el crédito, particularmente en los sectores de manufactura y construcción”, indica el documento.

El informe también plantea que el giro en el gasto fiscal, perceptible desde la segunda mitad de 2025, debería encaminar la economía hacia una trayectoria más favorable de cara a 2026.

Añade que el Gobierno implementó un estímulo fiscal moderado para apuntalar la demanda interna. Aunque este impulso no tendría un efecto sustancial en el crecimiento total de 2025, sí contribuiría a dinamizar el cuarto trimestre. Además, se espera que sus efectos se sientan con mayor fuerza en 2026 y que ambos estímulos se trasladen positivamente al comportamiento de la demanda interna.

En resumen, una lectura acertada de este informe es que las cifras económicas que avanzaron con paso tímido en 2025 podrían correr con mayor vigor en 2026.