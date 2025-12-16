Economista Richard Medina califica el 2025 como un año de bajo crecimiento

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El economista y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Richard Medina, aseguró que el país obtuvo un bajo crecimiento durante el año 2025, según las más recientes estadistas publicadas por el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que refleja un crecimiento de solo el 1.99%.

Medina sostuvo que estas estadísticas no son normales entre los estándares dominicanos que suelen ser de 4, 5 o hasta un 6%.

“En 2024 nosotros duramos seis meses, desde mayo hasta octubre hablando de una reforma fiscal, cuando tú eres empresario y tienes la opción de aumentar tus inventarios, cambiar tus maquinarias, expandir la producción y te dicen que viene una reforma fiscal el año que viene tu eso lo paras hasta que se define el panorama fiscal y eso genera una parálisis a nivel del sector privado en RD”, sostuvo el economista durante una entrevista para El Día, la mañana de este martes.

El también docente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), afirmó que en República Dominicana existe una tasa de interés nominal demasiada alta debido a que en Estados Unidos también lo están, sin embargo, afirmó que como en EE.UU. empezaron a bajar, para el 2026 en el territorio nacional tendrán que hacer lo mismo.

Continuó diciendo: “hemos tenido una inflación que se mantuvo estable, aunque subió en los últimos meses del año, un dólar que ha estado zigzagueando y también unas cuentas externas que han mejorado, de cuatro grandes indicadores que uno ve en la economía, tres no han estado bien y solo uno ha estado bastante bien.

Sobre el sector turístico, dijo que en los últimos años ha habido un crecimiento visible, debido a la atracción de turistas que supera a los competidores, aseguró que llegará un punto de converge al crecimiento mundial del turismo, que si crece un 3%, dominicana también lo hará 3%.