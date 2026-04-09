Economistas favorecen una reforma fiscal en la República Dominicana

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La reforma fiscal es la principal reforma estructural que amerita el país para incrementar los recursos que necesita el Gobierno, afirmaron los economistas Isidoro Santana, Francisco Tavárez, Luis Ortega y Maritza Pérez.

En el panel sobre “Reformas estructurales necesarias para el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social”, celebrado en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Apolinar Veloz, por el contrario, sostuvo que antes de una reforma fiscal deben realizarse las reformas electoral y de justicia.

Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, afirmó que el país lleva décadas rehuyendo una reforma fiscal, la cual es necesaria para reorientar la vida nacional.

“República Dominicana tiene que hacer cambios no solo para que el crecimiento sea sostenible, sino también para que sea justo y nos de la suficiente garantía de estabilidad que nos permita vivir sin sobresaltos”, dijo.

Consideró que la reforma fiscal es muy necesaria por múltiples razones. Una de ellas es que el país lleva dos décadas con un déficit fiscal permanente. Señaló que la nación no puede sostenerse con un crédito constante, por lo que es imprescindible buscarle una salida.

Mientras Tavárez afirmó que, debido al retraso de las reformas estructurales, “nos vamos a encontrar desarmados para enfrentar una crisis que se avecina”.

Las principales reformas, a su juicio, son la fiscal, la laboral y la de seguridad social. “La reforma fiscal es la primera que el país debe abordar con seriedad y determinación”, dijo.

Mientras Maritza Pérez señaló que es necesaria una reforma fiscal, aunque a todos nos duela, y recordó que el intento realizado el año pasado fracasó.

Sostuvo que el país necesita una reforma fiscal que garantice mayores aportes de quienes más tienen. Señaló que el sistema tributario actual no es redistributivo.

Veloz dijo que se está soñando cuando se habla de hacer una reforma estructural en la política fiscal. Favoreció una reforma laboral y del sistema de pensiones. Ortega dijo que las reformas estructurales necesarias para el desarrollo sostenible buscan garantizar más derechos para todos los dominicanos. Las palabras de apertura del panel fueron pronunciadas por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Cruz Ciríaco. Fernando Peña condujo el panel.