¿Está preparada República Dominicana para enfrentar el petróleo a más de 100 dólares?

El economista Daniel Toribio expresó su preocupación por el incremento del precio del petróleo, que recientemente superó la barrera de los 100 dólares por barril, en medio de la guerra en Medio Oriente.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Toribio señaló que esta situación representa un desafío inmediato para la economía dominicana, especialmente por el impacto directo en los combustibles.

El exfuncionario recordó que en el pasado el país enfrentó precios de hasta 140 dólares por barril, pero subrayó que la diferencia ahora es la rapidez con que se produce el aumento. “El problema es el impacto de golpe, no gradual”, afirmó, al tiempo que llamó a las autoridades a actuar con prudencia frente a la coyuntura internacional.

Toribio cuestionó las declaraciones oficiales que aseguran que el país está preparado para enfrentar la crisis, indicando que “nadie está preparado para una situación como esta”.

En ese sentido, insistió en que se requieren medidas responsables que tomen en cuenta la vulnerabilidad de la economía dominicana ante las variaciones del mercado energético.

El economista recordó que hace cuatro años el gobierno prometió un esquema de estabilización de precios de los combustibles por cuatro meses, pero que la realidad actual exige respuestas más firmes y sostenibles.

“La prudencia llama, no hay más”, enfatizó, subrayando que el alza del petróleo es un factor que puede repercutir de manera inmediata en los costos de transporte, producción y en la vida cotidiana de los ciudadanos.