Ecored hará Ganancias Sostenibles

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En su 20 aniversario, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) celebrará el 23 y 24 de este mes la décima edición de “Ganancias Sostenibles”, su evento insignia que en este 2026 estará dedicado a la resiliencia empresarial para el desarrollo sostenible.

El encuentro reunirá en el hotel El Embajador, en Santo Domingo, a líderes empresariales, expertos internacionales, representantes de organismos multilaterales y directivos de la red regional Integrarse para analizar cómo las empresas pueden prepararse y adaptarse frente a crisis económicas, riesgos climáticos, cambios regulatorios y disrupciones globales.

La agenda iniciará el lunes 23 de marzo con una noche inaugural dirigida a CEOs, miembros de consejos directivos y altos ejecutivos, en la que se generará un espacio de diálogo estratégico entre el liderazgo empresarial del país.

Al día siguiente serán desarrolladas conferencias, paneles, “smart talks” y espacios de diálogo público-privado enfocados en fortalecer la resiliencia empresarial en la región. En “Ganancias Sostenibles” participará Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), quien presentará el informe sobre el futuro del desarrollo en la región.