Edeeste y Pgase detectan fraude eléctrico en negocios

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), realizó un operativo de notificación y detección de fraude eléctrico en varios establecimientos comerciales en La Romana, donde se identificaron irregularidades que representan pérdidas anuales ascendentes a RD$911,599.18 para el sistema eléctrico.

El despliegue contó con la participación de unidades especializadas de la PGASE y la SIE, junto a equipos técnicos de Edeeste, quienes ejecutaron inspecciones simultáneas en distintos puntos estratégicos, detectando conexiones irregulares que comprometen la seguridad de la red y afectan la sostenibilidad financiera del servicio.

Entre los establecimientos intervenidos se encuentran Suplidora Eliezer, The Mole Car Wash, The Mole Fitness Club, Concretera Sin Nombre y Neno Gomas y Radiadores. En estos negocios, los técnicos determinaron un consumo real estimado de 54,188 kWh, energía que no estaba siendo debidamente registrada ni facturada conforme a su demanda real. Edeeste y la PGASE dijeron que este tipo de prácticas, particularmente en consumidores con alta demanda energética, impacta la estabilidad del servicio,