Edesur invierte RD$155 MM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un costo superior a los RD$155 millones, Edesur Dominicana empezó un plan intensivo de expansión y optimización de redes e infraestructuras eléctricas a corto plazo en diversas zonas de su área de concesión, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio durante el período de mayor demanda energética.

El plan abarca la intervención en diez subestaciones eléctricas y la construcción de nuevas líneas de distribución que permitirán a Edesur a tener una holgura operativa de más de un 30% en demarcaciones con mayor densidad poblacional.

También reducirá las pérdidas técnicas entre un 10% y un 17%.