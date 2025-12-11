Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Economía

Edesur invierte RD$155 MM

También reducirá las pérdidas técnicas entre un 10% y un 17%.

Edesur

Edesur

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

Con un costo superior a los RD$155 millones, Edesur Dominicana empezó un plan intensivo de expansión y optimización de redes e infraestructuras eléctricas a corto plazo en diversas zonas de su área de concesión, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio durante el período de mayor demanda energética. 

El plan abarca la intervención en diez subestaciones eléctricas y la construcción de nuevas líneas de distribución que permitirán a Edesur a tener una holgura operativa de más de un 30% en demarcaciones con mayor densidad poblacional. 

También reducirá las pérdidas técnicas entre un 10% y un 17%. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking