Edesur reconecta el servicio a 300,000 usuarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana informó que reconectó el servicio eléctrico a cerca de cerca de 300,000 clientes en las zonas afectadas por torrenciales aguaceros del pasado miércoles.

Un total de 304,011 clientes, equivalente a un 34% del total, se vieron afectados en el suministro eléctrico debido a interrupciones causadas por las precipitaciones.

Las interrupciones del servicio eléctrico afectó al 34.56% de sus circuitos, con la salida del servicio de cuatro subestaciones que ya están operando con normalidad.

Edesur logró restablecer todos los circuitos en las subestaciones Los Prados, Paraíso, kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

La empresa elevó el porcentaje de abastecimiento de 66.57% de los circuitos e ITCs averiados por las lluvias, hasta llevarlo a más de un a 99.45%.

Edesur desplegó operativo integrado por técnicos y brigadistas que asistieron las eventualidades presentadas.