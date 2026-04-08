Edesur informa sobre averías eléctricas por torrenciales lluvias en varias zonas del país

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Edesur Dominicana informa que el sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país.

La empresa distribuidora de electricidad precisa que las lluvias han originado averías en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, del Distrito Nacional; del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa, dejando como resultado la interrupción del servicio de electricidad en distintas zonas.

Asimismo, ha adoptado medidas preventivas desergenizando algunos sectores para garantizar la seguridad de sus clientes frente al peligro por las inundaciones.

En ese sentido, Edesur ha desplegado un amplio operativo de equipos técnicos y brigadas que trabajan intensamente para solucionar los incidentes, con el objetivo de restablecer el suministro en los lugares afectados.