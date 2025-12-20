Educación financiera ha sido uno de los elementos claves de Coopunión

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - La educación financiera así como otros tópicos ligados al tema en cuestión, ha sido uno de los principales elementos del crecimiento que durante todo el trayecto del 2025 tuvo la Cooperativa La Unión.

Así lo afirmó Georgina Suarez del departamento de educación de la entidad, quien manifestó su optimismo al señalar que para el venidero 2026 en Coopunión continuarán los diversos procesos formativos para sus asociados.

En ese orden expresó, que los principales talleres que se realizaron durante el año 2025 fueron enfocados desde los más jóvenes y pequeños de la casa, con charlas sobre el poder de cooperar, simulacros de asambleas cooperativistas así como otros importantes temas afines.

También sobre economía familiar, el rol de las madres, charlas de emprendimientos, talleres de Gestión financiera para microempresas y de prevención de lavado de activos.

Dijo, que como entidad financiera y de servicio, desde Coopunión también han desarrollado importantes talleres culturales, entre ellos sobre elaboración de caretas con materiales reciclados, jornadas de limpieza en conjunto con la comisión de medio ambiente y educación de la entidad, este último llevado a cabo en el municipio de la playas de cabrera, así como también talleres de bisutería.

También campamento de verano y reconocimiento al mérito estudiantil, así como actividades abiertas donde las diferentes comunidades han podido tener participación al igual que los socios, en donde además se realizaron charlas sobre los productos y servicios que allí se ofrecen.

En cuanto a salud se refiere, la dama dijo que se hicieron charlas sobre el cáncer de mama y reconocimientos a mujeres destacadas, entre un sin número de actividades que han sido de provecho para todos sus asociados y la comunidad en general.