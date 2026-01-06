EE.UU. ha recaudado más US$600.000 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el país norteamericano ha recaudado más de 600.000 millones de dólares debido a los aranceles que impuso a sus aliados comerciales como parte de la guerra comercial iniciada por el republicano en abril de 2025.

“Hemos recaudado, y pronto recibiremos, más de 600.000 millones de dólares en aranceles”, escribió Trump en su red Truth Social insistió Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense ha recrudecido su política comercial proteccionista e impuesto aranceles a decenas de aliados comerciales, que van desde una base del 10 % hasta un 50 % en el caso de Brasil y la India, como represalias por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

En noviembre pasado, el Supremo aceptó escuchar argumentos sobre si Trump tenía o no la potestad legal para aprobar la mayor parte de los aranceles implementados. El caso llegó al tribunal más importante del país después de que juzgados de menor instancia dictaminaran que el presidente había abusado de su poder, de acuerdo con una demanda de varias pequeñas empresas y doce estados de mayoría demócrata que denuncian el uso incorrecto de una ley de emergencia.

Una posible derrota del Gobierno Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles.