Ana Bárbara confirma pausa en su trayectoria artística

La cantante mexicana Ana Bárbara, conocida como La Reina Grupera, sorprendió a sus seguidores al anunciar que en 2026 se retirará temporalmente de los escenarios para dedicar más tiempo a su familia y vida personal.

La intérprete de éxitos como Bandido y La Trampa hizo pública su decisión tras su presentación en Times Square, Nueva York, durante la bienvenida al Año Nuevo. “Mi alma y mi corazón necesitan un descanso”, expresó la artista, quien aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa en su trayectoria.

Con más de 30 años de carrera, Ana Bárbara ha sido reconocida como una de las voces más influyentes de la música regional mexicana. En 2025 recibió el BMI Icon Award, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en obtener este galardón por su aporte a la industria musical.