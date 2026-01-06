Bomba en un vuelo de Copa Airlines en el AILA "fue una falsa alarma"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) continuaban su curso cerca de las 6:00 de la tarde de este martes, luego de que se reportara una amenaza de bomba en un vuelo de Copa Airlines, lo que llevó a las autoridades de la terminal a activar los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Sin embargo, una fuente confió al periódico Hoy que todo se trató de "una falsa alarma". En tanto, se informó a este diario que el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), responsable de la seguridad del aeropuerto, emitiría un comunicado al respecto.

El periódico Hoy intentó comunicarse con el Cesac para que ofreciera detalles sobre lo que realmente sucedió, pero no tuvo éxito.

Más temprano, se supo que, como parte del protocolo, las autoridades dispusieron el desvío temporal de dos vuelos que se dirigían al AILA: el 590 de JetBlue, que fue redirigido al Aeropuerto Internacional del Cibao, y el 2404 de United Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Se espera que el organismo que vela por la seguridad del AILA responda cómo y por qué se originó la alerta.