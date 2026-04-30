EGE Haina eleva a 76.3 % la participación de energía renovable

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La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) afirmó en los últimos 15 años la entidad incrementó de forma progresiva la participación de energías renovables y gas natural en su portafolio. Estas fuentes pasaron de representar el 4.2% de su capacidad instalada en 2011 a un 76.3% en 2025, una evolución que fortalece la competitividad de la compañía, contribuye a la descarbonización de la matriz eléctrica nacional y reduce la dependencia de combustibles importados.

En términos operativos, EGE Haina alcanzó una capacidad instalada de 1,319.6 MW, de los cuales el 39.1% corresponde a parques renovables y el 37.2 % a centrales que funcionan con gas natural, reforzando su capacidad de ofrecer energía confiable y con menores emisiones, de acuerdo con su Informe de Sostenibilidad 2025.

Durante 2025, la empresa generó 3,689.9 GWh de energía neta, de los cuales el 70% provino de fuentes renovables y de gas natural. Con ello suplió el 12.6 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y el 25 % de la energía utilizada por los Usuarios No Regulados.

Asimismo, la compañía avanzó en el desarrollo de proyectos estratégicos como Esperanza Renovable, el primer parque híbrido, eólico-solar, a gran escala del país, con una capacidad de 200 MW. En paralelo, completó el ciclo combinado de la central SIBA Energy, incrementando su capacidad en 75 MW, para contribuir a la eficiencia del sistema eléctrico. En el plano financiero, reportó un EBITDA de US$158 millones, un crecimiento de 5% respecto al año anterior, respaldado por una posición de liquidez de US$76.8 millones que evidencia su estabilidad operativa y su capacidad de cumplimiento, de acuerdo a un comunicado.