EGEPC recibe evaluación positiva

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) recibió una evaluación positiva en la séptima auditoría de seguimiento hecha por el Panel de Expertos LESC, que destacó la estabilidad organizacional, la mejora continua en la gestión ambiental y social, y el sólido desempeño operativo de la generadora. En la visita en noviembre de 2025, los auditores confirmaron que ambas unidades operaban a plena capacidad, con emisiones dentro de los parámetros regulatorios y conforme a los estándares del IFC.

El informe subraya que las interrupciones en meses previos fueron gestionadas adecuadamente y no comprometen la continuidad del servicio eléctrico. En materia de medio ambiente, el LESC destacó que la planta mantiene un programa de monitoreo estricto.