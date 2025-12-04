NBA
Resumen NBA: Murray se roba el show, Dallas sigue caliente y Houston aplasta a Sacramento
Los Mavericks hilvanaron su tercera victoria consecutiva, los Rockets dominaron a Sacramento, los Bucks sobrevivieron sin Giannis y Jamal Murray firmó una de las exhibiciones más eficientes de la temporada con 52 puntos frente a Indiana.
Resumen de lo mejor la jornada
Mavs extienden racha con liderazgo de Cooper Flagg
Cooper Flagg brilló con 22 puntos y Anthony Davis aportó un doble-doble de 17 puntos y 17 rebotes para guiar a los Dallas Mavericks a su tercera victoria seguida, 118-108 sobre el Miami Heat.
El novato Ryan Nembhard volvió a sorprender con 15 puntos y 13 asistencias tras su explosión de 28 en el juego previo, mientras Klay Thompson añadió 17 desde la banca.
Miami contó con 22 puntos y 10 rebotes de Kel’el Ware y 20 de Tyler Herro, quien no anotó en la segunda mitad. El Heat jugó sin Norman Powell por lesión, y Dallas perdió a Daniel Gafford por un esguince de tobillo.
Rockets aplastan a los Kings con Sengun y Durant encendidos
Alperen Sengun comandó el triunfo de Houston 121-95 sobre Sacramento con 28 puntos, 10 rebotes y cuatro robos. Kevin Durant agregó 24 unidades y ocho asistencias, mientras Amen Thompson completó una actuación completa con 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias.
Los Rockets reaccionaron tras irse al descanso perdiendo 52-51 y firmaron un contundente parcial 10-0 en el tercer cuarto que cambió el ritmo del juego. Maxime Raynaud y Malik Monk lideraron a los Kings con 25 puntos cada uno.
Bucks remontan sin Giannis y superan a los Pistons
Milwaukee perdió a Giannis Antetokounmpo apenas a los tres minutos por una distensión en la pantorrilla derecha, pero aun así derrotó 113-109 a los Detroit Pistons.
Kevin Porter Jr. anotó 26 puntos, Ryan Rollins sumó 22 y AJ Green añadió 19 para una de las victorias más trabajadas del equipo.
Jericho Sims fue decisivo con una jugada de tres puntos a falta de 1:34 que puso a Milwaukee arriba 109-108. Luego, tiros libres de Rollins y Green aseguraron la remontada. Tobias Harris lideró a Detroit con 20 unidades.
Jamal Murray firma una noche histórica con 52 puntos
Jamal Murray ofreció una de las actuaciones más eficientes de toda la temporada al anotar 52 puntos (19-25 de campo y 10-11 en triples) en la victoria de Denver 135-120 sobre los Pacers, apenas dos noches después de torcerse el tobillo derecho.
El base jugó con una confianza desbordante, al punto de detenerse a firmar un autógrafo en pleno partido. Adam Silver presenció en persona la exhibición, que se suma a la retahíla de explosiones ofensivas de Denver esta temporada: 50 de Aaron Gordon, 55 de Nikola Jokic y ahora 52 de Murray.
Los Pacers descontaron una desventaja de 29 puntos, pero nunca lograron frenar la inspiración del canadiense, que se quedó a solo tres de su récord personal de 55.
Con información de AP.