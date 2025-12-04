Resumen NBA: Murray se roba el show, Dallas sigue caliente y Houston aplasta a Sacramento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una noche explosiva en la NBA dejó rachas extendidas, remontadas inesperadas y actuaciones históricas: los Mavericks hilvanaron su tercera victoria consecutiva, los Rockets dominaron a Sacramento, los Bucks sobrevivieron sin Giannis y Jamal Murray firmó una de las exhibiciones más eficientes de la temporada con 52 puntos frente a Indiana.

Resumen de lo mejor la jornada

Mavs extienden racha con liderazgo de Cooper Flagg

Cooper Flagg brilló con 22 puntos y Anthony Davis aportó un doble-doble de 17 puntos y 17 rebotes para guiar a los Dallas Mavericks a su tercera victoria seguida, 118-108 sobre el Miami Heat.

Cooper Flagg y los Mavs extienden su primera racha ganadora a 3 con victoria sobre el HeatAP

El novato Ryan Nembhard volvió a sorprender con 15 puntos y 13 asistencias tras su explosión de 28 en el juego previo, mientras Klay Thompson añadió 17 desde la banca.

Miami contó con 22 puntos y 10 rebotes de Kel’el Ware y 20 de Tyler Herro, quien no anotó en la segunda mitad. El Heat jugó sin Norman Powell por lesión, y Dallas perdió a Daniel Gafford por un esguince de tobillo.

Rockets aplastan a los Kings con Sengun y Durant encendidos

Alperen Sengun comandó el triunfo de Houston 121-95 sobre Sacramento con 28 puntos, 10 rebotes y cuatro robos. Kevin Durant agregó 24 unidades y ocho asistencias, mientras Amen Thompson completó una actuación completa con 20 puntos, 12 rebotes y siete asistencias.

Los Rockets reaccionaron tras irse al descanso perdiendo 52-51 y firmaron un contundente parcial 10-0 en el tercer cuarto que cambió el ritmo del juego. Maxime Raynaud y Malik Monk lideraron a los Kings con 25 puntos cada uno.

Bucks remontan sin Giannis y superan a los Pistons

Milwaukee perdió a Giannis Antetokounmpo apenas a los tres minutos por una distensión en la pantorrilla derecha, pero aun así derrotó 113-109 a los Detroit Pistons.

Kevin Porter Jr. anotó 26 puntos, Ryan Rollins sumó 22 y AJ Green añadió 19 para una de las victorias más trabajadas del equipo.

Jericho Sims fue decisivo con una jugada de tres puntos a falta de 1:34 que puso a Milwaukee arriba 109-108. Luego, tiros libres de Rollins y Green aseguraron la remontada. Tobias Harris lideró a Detroit con 20 unidades.

Jamal Murray firma una noche histórica con 52 puntos

Jamal Murray ofrece una noche impresionante y eficiente de 52 puntos y los Nuggets vencen a los Pacers 135-120AP

Jamal Murray ofreció una de las actuaciones más eficientes de toda la temporada al anotar 52 puntos (19-25 de campo y 10-11 en triples) en la victoria de Denver 135-120 sobre los Pacers, apenas dos noches después de torcerse el tobillo derecho.

El base jugó con una confianza desbordante, al punto de detenerse a firmar un autógrafo en pleno partido. Adam Silver presenció en persona la exhibición, que se suma a la retahíla de explosiones ofensivas de Denver esta temporada: 50 de Aaron Gordon, 55 de Nikola Jokic y ahora 52 de Murray.

Los Pacers descontaron una desventaja de 29 puntos, pero nunca lograron frenar la inspiración del canadiense, que se quedó a solo tres de su récord personal de 55.

