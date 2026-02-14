El pollo, el café y el plato del día empujan los precios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El bolsillo de los dominicanos sintió en enero el impacto de los alimentos y los servicios básicos. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.40 % en enero de 2026, con aumentos concentrados principalmente en la comida, los restaurantes y la educación.

Aunque la inflación interanual se ubicó en 4.98 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, el detalle por grupos revela que algunos productos de consumo diario subieron por encima del promedio general.

El pollo y los víveres empujan la inflación

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 0.68 % y fue responsable de casi la mitad (45.68 %) de la inflación del mes. El principal protagonista fue el pollo fresco, uno de los artículos de mayor peso en la canasta familiar, cuyo precio subió debido a una demanda superior a la producción disponible.

También registraron incrementos el café, el caldo de pollo, los refrescos, la yuca, las naranjas, los limones agrios y los plátanos en sus distintas variedades.

El Banco Central explicó que estos aumentos están asociados, en parte, a los efectos rezagados de las condiciones climáticas adversas, incluidas las lluvias vinculadas a la tormenta Melissa, que afectaron la producción y comercialización de bienes agropecuarios a finales del año pasado.

No obstante, algunos productos agrícolas como ajíes, tomates, berenjenas, lechugas, cebollas y guandules verdes bajaron de precio, lo que evitó que la inflación del grupo fuera mayor.

Comer fuera también cuesta más

Salir a comer también resultó más caro en enero. El grupo Restaurantes y Hoteles presentó una variación de 1.13 %, impulsada por el aumento en el precio del plato del día, el servicio de pollo y los víveres con acompañamiento.

Según el BCRD, el alza en estos servicios responde al encarecimiento de los insumos básicos utilizados en su preparación, lo que termina trasladándose al consumidor final.

Educación arranca el año con alzas

El grupo Educación fue el que más subió en términos porcentuales, con 1.79 %, debido al inicio del primer período académico en universidades. Se registraron incrementos en matrículas, inscripciones y mensualidades, además de alzas en servicios de enseñanza de idiomas.

Vivienda y cuidado personal también suben

El grupo Bienes y Servicios Diversos aumentó 0.34 %, por el encarecimiento de artículos y servicios de cuidado personal. En tanto, Vivienda subió 0.26 %, principalmente por el aumento en el alquiler y en las pinturas.

Transporte baja y amortigua el impacto

En contraste, el grupo Transporte registró una variación negativa de -0.28 %, gracias a la reducción en las tarifas de pasajes aéreos. Esta baja ayudó a moderar el crecimiento del índice general, aunque fue parcialmente compensada por aumentos en reparación de vehículos y transporte de pasajeros por carretera.

Los más afectados: los hogares de menores ingresos

El impacto no fue igual para todos. Los quintiles de menores ingresos (1, 2 y 3) registraron inflaciones de 0.58 %, 0.59 % y 0.53 %, respectivamente, debido a la mayor incidencia de los alimentos en su estructura de gasto.

En cambio, el quintil 5 —de mayores ingresos— apenas registró una variación de 0.09 %, favorecido por la caída en los pasajes aéreos, un rubro de mayor peso en ese segmento.

En términos regionales, la región Este presentó la mayor variación (0.75 %), mientras que la región Ozama —Distrito Nacional y provincia Santo Domingo— registró la menor (0.25 %).

Señales para la política monetaria

La inflación subyacente interanual se situó en 4.89 %, también dentro del rango meta, lo que, según el Banco Central, ofrece señales más claras para la conducción de la política monetaria al excluir precios volátiles como alimentos frescos, combustibles y tarifas reguladas.