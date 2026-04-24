Alerta roja: provincias de Puerto Plata y Espaillat sin docencia este 24 de abril

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación informó este jueves que se mantiene la suspensión de la docencia este viernes 24 de abril en las provincias bajo alerta roja, específicamente Puerto Plata y Espaillat, conforme al último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La medida responde a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al país.

La institución explicó que las autoridades educativas de las provincias bajo alerta amarilla deberán adoptar medidas preventivas, especialmente en las zonas vulnerables, en función de la evolución del clima.

El comunicado exhorta a estudiantes, familias y personal educativo a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.