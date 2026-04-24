Pronóstico: lluvias y tormentas continuarán hasta el fin de semana

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La permanencia de un sistema frontal casi estacionario al norte del territorio dominicano, junto a los efectos del viento del este/sureste, continúa generando suficiente humedad para provocar nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Las precipitaciones afectan principalmente a Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Hato Mayor, El Seibo, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, entre otras localidades. Se espera que continúen durante la noche y la madrugada.

En la costa atlántica, el Centro Nacional de Pronósticos recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa, sin aventurarse mar adentro, desde Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales.

El INDOMET modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. Actualmente hay nueve provincias en alerta y diez bajo aviso, entre ellas San Cristóbal, San Juan, Elías Piña, Valverde, Duarte, Peravia y el Gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo se esperan incrementos nubosos con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 22 °C en la mínima y entre 29 °C y 31 °C en la máxima.

Para mañana viernes, los remanentes nubosos del sistema frontal y una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto a los efectos locales y el viento del sur, seguirán favoreciendo aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en horas de la tarde y primeras horas de la noche, especialmente en las regiones noroeste, norte, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.