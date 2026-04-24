Carfentanil: El químico que ‘duerme elefantes’ y ahora preocupa por sobredosis mortales

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El carfentanil, un opioide sintético desarrollado originalmente para sedar grandes animales como elefantes, se ha convertido en una de las drogas más peligrosas que circulan en el mercado ilícito. Su potencia es hasta 100 veces mayor que la del fentanilo y 10,000 veces más fuerte que la morfina, lo que lo hace extremadamente letal incluso en dosis mínimas.

Se advierte que el carfentanil, diseñado para uso veterinario, no tiene aplicación médica en humanos. Sin embargo, su presencia en mezclas de drogas ilegales ha provocado un aumento de sobredosis mortales en distintos países. El riesgo radica en que quienes consumen no saben que la sustancia está incluida, y una cantidad microscópica puede ser suficiente para causar la muerte.

El contacto con carfentanil, incluso a través de la piel o la inhalación accidental, puede resultar fatal. Por ello, cuerpos de seguridad y personal médico han reforzado protocolos de protección al enfrentar casos de intoxicación.

La Organización Mundial de la Salud y agencias de control de drogas han alertado sobre la expansión de este opioide en el mercado clandestino, subrayando que su uso representa una amenaza de salud pública. El carfentanil, que alguna vez fue visto como un recurso veterinario especializado, hoy simboliza el lado más extremo de la crisis de opioides: una sustancia capaz de “dormir elefantes” y de poner en riesgo la vida humana en segundos.