Elevar cotización no es único problema pensiones

Elevar las cotizaciones de los trabajadores en el Sistema de Seguridad Social no es el único punto para que un empleado se retire con una pensión digna, sino que el sistema tiene que ser discutido a profundidad, abarcando más temas, entiende el sindicalista Rafael –Pepe- Abreu.

Abreu precisó que, además de las cotizaciones, es necesario ver las ganancias de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), la inversión y los salarios de los trabajadores, por ejemplo.

“En la reforma que pueda hacerse al Sistema de Pensiones, hay que revisar el sistema como tal. Si éste es o no operativo para todas las clases salariales que tiene el país”, señaló, al criticar que la RD tenga diferentes sistemas de pensiones en otros sectores, que benefician más a los de mayores salarios, cuando, entiende, debería ser lo contrario.

Indicó que como está diseñado el sistema actual de Pensiones solo es bueno para los salarios altos.

“Los congresistas, el Poder Electoral y el Judicial tiene un sistema propio, muy diferente en beneficios al que tiene los trabajadores. Debería haber un sistema igual para todo el mundo”, agregó.

Abreu indicó que actualmente un trabajador recibe una pensión menor a la que se estableció en el Seguro Social, que es de RD$10,000.

“Hoy, con este sistema moderno, con cotización individual, la mayoría de trabajadores no tendrán pensiones superiores a esos pensionados del Seguro Social, con el agravante de la esperanza de vida”, señaló.

“El problema no es solo el pago de los trabajadores y los empleadores, sino que hay un mal de fondo que necesariamente tiene que ser revisado, pero ahora, que se está a tiempo”, explicó.

El lunes, experto en Seguridad Social, Frank Aristy, consideró imprescindible elevar las cotizaciones al sistema del 9.97% actual a un 16.3%, como única vía para que los trabajadores puedan acceder a un retiro digno.