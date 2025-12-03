Empleo formal creció 1.5% en tercer trimestre de 2025

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En el tercer trimestre de este año, el empleo formal alcanzó un promedio de 2, 563,830 empleados, lo que refleja un crecimiento interanual del 1.5%.

Además, se mantuvo en aumento constante cada mes en relación con el periodo del año pasado.

De acuerdo al boletín trimestral del Directorio de Empresas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), septiembre ha sido el mes que mayor crecimiento exhibió, con una tasa del 2.4% interanual.

En el tercer trimestre del 2024, el empleo formal alcanzó un promedio de 2,526,505 empleados.

Indica que en comparación con julio y agosto del año pasado, el 2025 tuvo un crecimiento interanual del 1.2% y 1.6% respectivamente.

“En julio de este año la cantidad de empleo formal alcanzó los 2, 542,168 empleados, frente a los 2, 512,047 del 2024. Mientras que para agosto del 2025, el empleo formal registró 2, 556,200 empleados, frente a los 2,515,542 del 2024”, precisa.

El boletín añade que desde la perspectiva de género, el empleo formal masculino se mantuvo por encima del femenino durante todo el trimestre.

Dice que en julio de 2025, la cantidad de hombres empleados alcanzó 1,342,020, mientras que la de mujeres se situó en 1, 199,999.

“En agosto y septiembre, los hombres registraron incrementos leves, mientras que el empleo femenino aumentó de forma notable”, dice.

Además, se observa que, independientemente del tamaño de la empresa, los hombres exhibieron una participación porcentual superior al 51% en los diferentes rangos.