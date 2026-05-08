Empresa mejorará conectividad de RD

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El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) anunció ayer la aprobación de la adquisición de Gold Data Dominicana, S.A. por parte de Liberty Networks, compañía que mejorará la conectividad del país.

Aunque no se especificó el monto, se dijo que la inversión sería de la más de US$10 millones.

Esta operación, de acuerdo al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez, evidencia la confianza de empresas internacionales en la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado dominicano.

“Esta aprobación envía una señal clara a los mercados internacionales sobre la solidez del clima de inversión en la RD”, dijo.

Mientras que Ray Collins, vicepresidente de la empresa, afirmó que la aprobación de esta operación representa “mucho más que una transacción comercial”, al considerar que constituye una muestra del compromiso.