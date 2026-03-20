Empresarios insisten en volver a discutir puntos no acordados

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El sector empresarial insiste en que hay que volver a conversar los puntos que no se acordaron en las discusiones tripartitas, para que el país tenga un Código Laboral más moderno y que se adapte a los nuevos tiempos.

Así lo manifestó la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, al valorar las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien entiende que ambos sectores deberían llegar a un acuerdo en temas como el de la cesantía.

“Estamos muy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados. Lo que ya se depositó fue fruto de consensos y lo que falta por acordarse sería a través del mismo consenso tripartito, que es lo que sería lo ideal para el Código de Trabajo”, dijo.

Expresó que aún quedan algunos puntos, no solo el de la cesantía, por lo que esperan que los sindicalistas acepten volver a dialogar, por lo menos una vez.

Sin embargo, el sector sindical ha reiterado en varias ocasiones que no volverán a reunirse con los empresarios, porque ya no hay nada que hablar, debido que en 100 reuniones la cesantía no fue consensuada, además del contrato de prueba.

“Lo que pasa es que ustedes, Pacheco, quieren darles a los empresarios algo de la cesantía. Buscan una forma de golpear la cesantía”, respondió el sindicalista Rafael –Pepe- Abreu a las declaraciones de Pacheco.