Solidaridad en acción: 19 vidas transformadas por Hogar Crea en Santiago

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Santiago, RD. - En el marco de la conmemoración del 51 aniversario, Hogar Crea Dominicano rescató 19 personas que se encontraban en las calles con problemas de adicción y en condición de vulnerabilidad, esto realizado en el marco de la Acción Comunitaria en Santiago, una jornada considerada llena de amor, solidaridad y compromiso social.

La actividad tuvo lugar en el sector Gurabito, donde un equipo de voluntarios, colaboradores y miembros de la institución se unieron con el propósito de llevar esperanza, orientación y oportunidades de rehabilitación a quienes más lo necesitan.

Durante esta significativa jornada, los 19 ciudadanos fueron integrados al programa de recuperación de Hogar Crea Dominicano, marcando así el inicio de un proceso de transformación y reinserción social en sus vidas.

La actividad contó con la presencia del director y fundador de la institución, Julio Manuel Díaz Capellán, quien reafirmó el compromiso de Hogar Crea Dominicano con la rehabilitación integral de personas afectadas por el consumo de sustancias, destacando la importancia de este tipo de iniciativas comunitarias como herramientas de cambio social.

“Cada vida rescatada representa una oportunidad para reconstruir familias y fortalecer nuestra sociedad. Seguiremos trabajando incansablemente para llevar nuestro mensaje de esperanza a cada rincón del país”, expresó el fundador.

Julio Manuel Díaz Capellán agregó que la exitosa actividad reafirma que, con unidad y compromiso, es posible rescatar vidas y construir un futuro más digno.

Hogar Crea Dominicano Inc. agradeció el respaldo de la comunidad, líderes sociales y voluntarios que hicieron posible esta jornada, reiterando su misión de continuar impactando vidas a través de programas de prevención, tratamiento y reinserción social.