Carretera Tenares–Gaspar Hernández, una necesidad regional

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Desde hace ya bastante tiempo y como periodista, hemos estado trabajando el tema de la reconstrucción (pero de manera real) de la importante carretera turística, Tenares- Gaspar Hernández.

Tanto el Consejo Regional de Desarrollo en voz del presidente de la junta de sus directores, el dinámico empresario, doctor José Aníbal García, la Cámara de Comercio y Producción, bajo la tutela del joven Manuel Aníbal García Núñez, así como otras entidades de la provincia Hermanas Mirabal y la región nordeste del país, han estado abogando para que a dicho corredor turístico se le preste la debida atención por parte de las autoridades nacionales.

Sin embargo y pese a los esfuerzos que hemos observado han hecho las autoridades locales, el tema de esta importante vía ha sido manejado por las altas esferas del Ministerio de Obras Públicas, con cierta timidez; aunque vale decir, que se han hecho desde Santo Domingo, algunos que otros amagos para ponerle la debida atención a la citada carretera, pero todo hasta ahí…amagos.

Recientemente nos llegó vía WhatsApp, un informe del diputado perteneciente al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Félix Hiciano, el cual también sometió a través el hemiciclo al que pertenece, un proyecto de Resolución, para que su queja le llegue de manera un tanto más directas a las autoridades competentes, pero tampoco se ha logrado sensibilizar a quienes tienen el poder de hacer dicha obra.

Desde el ministerio de obras públicas, deben de darse cuenta, que es esta carretera el pulmón económico de las subregiones nordeste y noreste, la cual amerita que, como autoridades del ramo, se decidan y de una vez y por toda escuchen el clamor de las entidades y autoridades competentes para que el sueño de los nordestano se haga realidad.

Son apenas 43.2 kilómetros, la cual presenta un progresivo estado de deterioro, y la que con cada lluvia que cae por la zona, la misma agiganta su amenaza para todos los que a diario las utilizan, ya sea para trasportarse de un lugar a otro, para el traslado de sus productos agrícolas, o para hacer turismo de montaña, una modalidad que se ha visto mermada en los últimos años debido a que la importante vía (repetimos) es altamente peligrosa para los transeúntes.

De más está decir, que, como ente perteneciente al conglomerado de la zona, nos sumamos al llamado del CRD, de la Cámara de Comercio, del Diputado Félix Hiciano y de todos aquellos que se ha interesado por el tema, para que, nuestras autoridades cumplan con el deseo supremo de una zona que necesita de su auxilio antes que sea demasiado tarde...