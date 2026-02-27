Empresarios llaman a hacer reformas estructurales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó publicación tradicional “Los Deseos de ANJE para 2026”, una agenda de prioridades país estructurada en tres niveles estratégicos: reformas estructurales, habilitadores de competitividad y modernización productiva, que recoge los anhelos de más de 1,000 jóvenes empresarios de todo el territorio nacional.

Este ejercicio, realizado de manera ininterrumpida por más de tres décadas, tiene como objetivo servir de insumo técnico para los poderes del Estado en la definición de prioridades nacionales y la toma de decisiones públicas. En esta nueva edición, ANJE enfatiza que el principal desafío del país no reside en la formulación de nuevas reformas, sino en concertar reformas aún pendientes por implementar, de manera transparente y responsable.

Entre las prioridades más destacadas se encuentra la necesidad de una reforma fiscal integral que contribuya a reducir la informalidad y mejorar la eficiencia del gasto público, el fortalecimiento del ecosistema de las Mipymes, mediante mayor flexibilidad regulatoria, la ampliación de las alternativas de financiamiento, a través de marcos legales modernos para instrumentos como el factoring y el leasing, dijo ANJE en un comunicado.