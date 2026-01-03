¿Cómo está el movimiento de compradores en juguetes para el Día de Reyes?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En vísperas del Día de Reyes, el ir y venir no se detiene en las tiendas de juguetes de la capital. Padres, familiares y compradores solidarios recorren los pasillos con una misión común: llevar ilusión, ya sea a sus hijos o a niños que esperan un regalo lejos de casa.

Un sondeo realizado por el periódico HOY en varias tiendas de la ciudad confirmó el incremento del flujo de clientes con horarios de mayor afluencia y una amplia variedad de artículos disponibles para distintos presupuestos.

Manuel Arias, encargado de la tienda Mundo del Juguete, ubicada en la avenida John F. Kennedy, aseguró que en los últimos días se ha registrado un buen auge de público.

Manuel Arias, encargado de la tienda Mundo del Juguete en la avenida John F. KennedyGuillermo Burgos/HOY

“Nuestros clientes siempre nos prefieren, tenemos excelentes precios, una enorme variedad y un surtido de juguetes único en el país”, afirmó.

“El público ha asistido, nos ha correspondido”, agregó.

De igual forma, Odalis Romero, encargado de la sucursal de Mundo del Juguete en la avenida Tiradentes, indicó que el flujo ha sido constante, especialmente en horarios específicos.

Odalis Romero, encargado del Mundo del Juguete en Plaza NacoGuillermo Burgos/HOY

Precisó que la mayor concentración de clientes se produce entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, así como entre las 5:00 y las 7:00 de la noche, tras la jornada laboral.

De igual forma, Pamela Razuk, gerente de la tienda Juguetón, afirmó que el flujo ha sido mayor con relación al año anterior.

Estantes repletos

Durante el recorrido se observaron estantes repletos de juguetes y una oferta variada y colorida. Bicicletas, peluches de personajes populares como Stitch en tonos azul y rosado, pelotas, drones, carros de batería, de pila y a control remoto, figuraban entre los artículos más visibles.

Estantes repletos y coloridosGuillermo Burgos/HOY

Mientras algunas personas recorrían los pasillos con carros de compras llenos, otras observaban opciones o buscaban productos específicos. Este fue el caso de Verónica García, quien acudió a la tienda en busca de una patineta para su hijo de cuatro años.

Los encargados destacaron que, desde el inicio de la temporada, se han mantenido ofertas con precios competitivos y artículos para diferentes edades y gustos.

Entre los compradores también se encontraban Rafael Valdez y Dahiana Reyes, una pareja de esposos que adquiere juguetes en grandes cantidades para realizar donaciones.

Ambos se desplazaban con cuatro carros llenos de carritos, muñecos, yoyos, barbies y otros juegos pensados para compartirse.

Rafael Valdez y su esposa Dahiana Reyes comparten la magia de la Navidad en el sector 27 de FebreroGuillermo Burgos

Asimismo, Norma y Manuel Vals, madre e hijo de nacionalidad cubana, seleccionaban juguetes en la tienda Mundo del Juguete de la plaza Naco para donar a niños en Cuba.

La señora explicó que visita el país durante la época navideña y aprovecha los precios dominicanos para llevar regalos y compartir alegría.

Para Romero, una de las razones por las que las tiendas se llenan en esta época es el espíritu solidario del dominicano, quien, además de comprar para su familia, encuentra satisfacción en dar y hacer felices a los demás.