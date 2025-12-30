Dinero, alcohol y hasta solares: los regalos que los dominicanos anhelan recibir en esta Navidad

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Ciudadanos del Gran Santo Domingo aseguran que recibieron pocos o ningún obsequio durante las festividades por motivo a la Navidad, sin embargo, guardan la esperanza de no irse en blanco a fin de año.

Al enumerar que les gustaría recibir muchos tomaron el camino de lo emocional y optaron por vida, salud o el amor de sus seres queridos, mientras que otros, afirmaron desean dinero, tragos alcohólicos e incluso terrenos.

Este último, es el caso de Fausto Díaz, un comerciante de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, quien al ser entrevistado por el periódico Hoy sostuvo que su deseo más preciado era recibir un terreno.

“Algo valioso, como un solar”, dijo Fausto sonriente, mientras narraba como le gustaría finalizar el año 2025.

Dinero

Otros fueron menos exigentes, Wilkin De Oleo, aseguró que “con un traguito que le regalen está bien”; además, dijo que disfruta tomar whisky.

Arturo Valdez y Ramón Terrero, optaron por obsequios económicos. Valdez agradeció a quienes durante las festividades le regalaron sus 400 o 500 pesos.

Asimismo, Ramón dijo no haber recibido nada aún, más que el doble sueldo en su empleo, pero guardar la esperanza de que antes de llegar el 2026 alguien le sorprenda.

“Si alguien me regala 500 o 100 pesos yo se lo agradezco, porque es dado, uno no puede estar exigiendo, porque eso no es obligado”, sostuvo.

Unión familiar



Domingo Hernández ofreció un emotivo mensaje a la nación, enumerando las cosas que desde su perspectiva son verdaderamente importantes y no se pueden comprar con el dinero: la vida, la salud y la unión familiar.

“Lo más esencial que me regalaron a mi fue el amor de mi familia, los hijos míos que me quieren, que yo creo que en el mundo no hay unos hijos que quieran más a su padre como a mí”, dijo con voz fuerte y lleno de orgullos.

Además, auguró muchos años de vida para sus hijos y para sí mismo, para poder seguir disfrutando de aquel amor sin comparación.

Por su parte, Eladio Santos sostuvo que lo único que desea recibir es un buen amor para compartir, agregando que la Navidad es una época que se presta para eso.

Pese a que Alexandra Ynoa dijo haber recibido una tasa para tomar su acostumbrado café de las mañanas, por parte de una amiga, afirmó que lo que verdaderamente importa es que en el 2026 tanto ella como sus familiares tengan salud y una vida plena.

“Lo material, eso es vano, eso no es nada, la salud es lo único que yo deseo y ya”, dijo durante su intervención.

Similar fue la opinión de Alanna Puello, una joven que compartía un desayuno con su amiga en la calle el Conde de Santo Domingo.

Alanna aseguró haber recibido un detalle con dulces y cartas de amor de parte de su pareja sentimental, obsequio que atesora, aunque reconoce que más importante son la vida y la salud.

“Lo único que quiero seguir recibiendo es la salud de mi familia, que siempre todos estemos bien en casa y todos los míos, realmente”, concluyó.