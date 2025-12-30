Feriado “Día de los Santos Reyes” es el lunes 05 de enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo le comunica a empleadores y trabajadores de la República Dominicana, que el martes 06 de enero, “Día de los Santos Reyes”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 05 del mismo mes.

El sector trabajador debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 06 de enero.

La celebración de estas fechas, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.