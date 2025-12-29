BID: capital humano es la prioridad clave para transformación de RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) percibe una buena actitud en República Dominicana para embarcarse en la transformación del capital humano, que debe ser la principal prioridad del país.

Esa es la lectura que hace el organismo sobre el momento que atraviesa la economía dominicana, luego de 10 años de un dinamismo superior al promedio regional y una visión que comienza a trascender los ciclos políticos. Así lo afirmó la representante del BID en República Dominicana, Nathalie Alvarado Vega, quien destacó que el primer pilar estratégico de la Estrategia del BID con el `país (EBP) 2025-2028 es fortalecer el capital humano y las condiciones sociales, el segundo es potenciar el crecimiento liderado por el sector privado y el tercero es aumentar la eficiencia y resiliencia del sector público.

Indicó que el capital humano es un eje transversal del desarrollo. Para el BID, invertir en la formación, la salud, el bienestar y las capacidades de las personas es la condición indispensable para sostener el crecimiento económico y mejorar la productividad.

“El reto no es solo hablar de educación, sino integrarla de manera efectiva en todas las discusiones clave: productividad, innovación, competitividad y nuevos motores de desarrollo”, explicó en el Encuentro Económico del HOY al participar junto a Miguel Baruzze, jefe de operaciones del BID.

Alvarado resaltó que los sectores emergentes como dispositivos médicos, electrónica o agroindustria demandan un capital humano con competencias distintas a las tradicionales.

Sin esa alineación entre formación y necesidades del mercado, advirtió que existe el riesgo de que la educación avance desconectada de la visión productiva del país.

También expuso que la automatización y la inteligencia artificial (IA) ya están redefiniendo el mercado laboral. Es como los centros de llamadas, ampliamente presentes en el país. Y lo importante es gestionar una transición ordenada que evite exclusiones y potencie nuevas oportunidades.

El rol del sector privado y la innovación

El segundo pilar de la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo posiciona al sector privado como protagonista de la productividad. En un entorno global cada vez más complejo e impredecible, el banco considera que las empresas tienen un papel central no solo en la generación de empleo, sino también en la formación continua, la innovación y la adaptación tecnológica.

Además debe existir una coparticipación del sector privado en el desarrollo del capital humano, a través de oportunidades de aprendizaje, capacitación e incorporación de nuevas tecnologías, lo cual ayuda a cerrar brechas y preparar a la fuerza laboral ante cambios acelerados, como los derivados de la IA.

Fortalecimiento del sector público

El tercer pilar planteado por el BID en su estrategia es el fortalecimiento institucional y la modernización del sector público, considerado uno de los más determinantes para la sostenibilidad de los avances que requiere el país.

Para el BID, no es posible consolidar transformaciones económicas y sociales sin un Estado con capacidad de planificar, diseñar políticas, ejecutar inversiones y rendir cuentas a la ciudadanía. Alvarado Vega. dijo que fortalecer instituciones es una tarea que requiere tiempo, constancia y voluntad política. Sin embargo, es también una condición indispensable para que la transformación del capital humano y el impulso a la productividad se traduzcan en resultados duraderos.