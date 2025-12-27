Comercio descarta venta de bebidas y cigarrillos ilegales

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván Jesús García, aseguró que en el comercio formal del país no se registra la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, cigarrillos falsificados ni de productos contrabandeados.

Indicó que se debe a las estrictas sanciones que enfrentan los establecimientos que incurran en esas prácticas y a la conciencia del riesgo que representan para la salud de los consumidores.

Explicó que, aunque persisten intentos de contrabando de cigarrillos y bebidas por la zona fronteriza, estos no impactan de manera significativa al comercio organizado, especialmente en el Gran Santo Domingo.

García destacó que desde hace varios años los comerciantes evitan adquirir esos productos, ya que las consecuencias incluyen multas económicas, cierres temporales y hasta la clausura definitiva de los negocios en caso de reincidencia, lo que ha llevado a que esas prácticas se desplacen a canales informales y clandestinos fuera de los establecimientos afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).