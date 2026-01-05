Comercio entre RD y la UE se cuadruplica con ejecución acuerdo EPA

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La participación de República Dominicana en el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) ha sido exitosa, al punto de que el comercio con la Unión Europea se ha cuadruplicado desde su entrada en vigor.

Así lo afirmó el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, quien destacó el potencial del país para seguir aumentando sus exportaciones en sectores clave como los productos orgánicos, cacao y dispositivos médicos, al tiempo que llamó a modernizar y consolidar la implementación del convenio.

Indicó que el EPA está vigente desde hace 16 años, con 15 países del Caribe y recordó que se trata de un marco ambicioso que abarca comercio e inversiones.

A su juicio, el acuerdo constituye una base sólida para profundizar la relación comercial y de inversión, al aportar previsibilidad a las reglas del juego entre los agentes económicos.

A favor de RD

De su lado, el jefe de la Delegación de la Unión Europea, Stefaan Pauwels, explicó que el acuerdo es asimétrico, a favor de República Dominicana, debido a que, mientras la UE abrió su mercado a los productos dominicanos con arancel cero, permitió al país excluir del ámbito del EPA —y mantener aranceles— a bienes y servicios sensibles como arroz, habichuelas, carne, cebolla y ron, entre otros.

Agregó que, aunque la Unión Europea liberalizó completamente su mercado, tras la firma del acuerdo, República Dominicana dispone de hasta 25 años para desmontar gradualmente sus aranceles, con la exclusión de un 17 % de bienes y servicios considerados sensibles.

Pauwels también resaltó la importancia de las asistencias técnicas contempladas en el EPA, especialmente en áreas como sostenibilidad, comercio justo y el cumplimiento de estándares sanitarios y ambientales.

Exportaciones crecen

Las exportaciones dominicanas hacia la Unión Europea ascendieron a US$1,001.3 millones durante el período enero-octubre de 2025, cifra superior a la registrada en igual período de 2024, cuando alcanzaron US$976.9 millones.

Esos envíos llegaron a 26 mercados europeos y estuvieron encabezados por productos como cacao, instrumentos médicos, banano, cigarro y ron, según datos de ProDominicana.

El embajador europeo subrayó que el sector de productos orgánicos dominicanos tiene un enorme potencial en el mercado europeo. Señaló que República Dominicana figura entre los principales suplidores de ese tipo de bienes y que aún puede ampliar su participación.

Reconoció que la legislación europea en materia de productos orgánicos es exigente y puede representar una barrera para algunos productores, pero aseguró que esas normas han fortalecido la competitividad del país. Indicó que existen diversos programas de asistencia técnica orientados a facilitar el cumplimiento de los requisitos para exportar.

En el ámbito agrícola, destacó la importancia del cacao dominicano, que goza de buena acogida y altos precios en la Unión Europea, así como del banano y el café, aunque precisó que cada rubro enfrenta desafíos distintos.

Otro sector relevante es el de dispositivos médicos, que ha registrado un crecimiento significativo al amparo del EPA y se ha convertido en la segunda o tercera rúbrica de exportación dominicana hacia la Unión Europea. Según el embajador, ese sector aporta mayor valor agregado y especialización, con perspectivas favorables a futuro.

Estrategia de Cooperación

A través del Global Gateway (GG), la estrategia de promoción de inversiones de la Unión Europea se impulsan inversiones de calidad en áreas esenciales para el desarrollo del país: digitalización, transporte urbano sostenible, clima y energía, incluyendo el fortalecimiento del mercado de bonos verdes, establecer una cadena de valor en sargazo, así como agua y saneamiento para mejorar la gestión y expansión del alcantarillado urbano.