Promueven las subastas para productores en compras públicas

La Bolsa Agroempresarial Dominicana (BARD) informó que la institución está promoviendo el uso de subastas electrónicas para que los pequeños productores agropecuarios puedan incorporarse al sistema de compras públicas del Estado.

La gerente de la BARD, Elfrida Pimentel, explicó que se firmó un acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas para integrar a los pequeños productores agropecuarios al sistema de compras del Estado, permitiendo que puedan ofertar directamente y cumplir con los estándares de calidad requeridos.

Destacó que, a través de subastas públicas, se utiliza la plataforma electrónica para las compras públicas. Dijo que, mediante la modalidad de subasta holandesa a la inversa, el Estado puede comprar de manera más rápida que en una licitación tradicional, que puede tardar meses.

Agregó que la creación de un marketplace facilita las ofertas para instituciones como Inespre, Comedores Económicos y el Plan Social. También permite que las compras privadas, como las de supermercados y agroindustrias, se realicen bajo el mismo mecanismo. Explicó que un supermercado podría solicitar, por ejemplo, 100 mil plátanos con características específicas y recibir ofertas a la baja, otorgando el contrato a quien garantice calidad al menor precio.

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, informó que actualmente una empresa exportadora demanda 160 mil libras semanales de berenjena negra y que ya está utilizando la bolsa para establecer precios y calidad. Asimismo, indicó que una empresa norteamericana busca fomentar la siembra de siete productos mediante subastas públicas inversas.

Aseguró que promover la participación de supermercados y hoteles en estas subastas garantiza calidad, pago inmediato a los agricultores y elimina los plazos de 30, 60 o hasta 90 días que afectan a los productores. “Nosotros queremos que le paguen de una vez a los agricultores”, afirmó.

Además, Pimentel explicó que la bolsa funciona desde 1997 con muy buenos resultados y que en la actualidad cuenta con una plataforma que permite realizar subastas tanto al alza como a la baja, lo que representa un beneficio directo para quienes buscan colocar sus productos agrícolas y vender al Estado dominicano.

Detalló que en la bolsa se comercializa todo, desde piezas de vehículos hasta productos agrícolas como el plátano. Aunque reconoció que hubo una caída en el 2024, aseguró que para 2025 el mecanismo ya ha sido reactivado. Como ejemplo, citó que la Dirección General de Aduanas está realizando subastas mensuales, logrando recientemente ventas por 60 millones de pesos, lo que ha permitido monetizar mercancías detenidas en puertos.

Indicó además que la BARD también realiza subastas para el Ministerio de Medio Ambiente, especialmente para la madera incautada que antes se deterioraba en las direcciones regionales, así como para ayuntamientos que requieren monetizar vehículos en desuso. Benítez y Pimentel ofrecieron estos detalles al participar en el Encuentro Económico, junto a Ivonne García, directora ejecutiva adjunta, y Gloria Román Peco, directora de Proyectos de la JAD.