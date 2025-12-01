Buen abastecimiento de pollos en esta Navidad

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La producción de pollo alcanzará este año las 24 millones de unidades, lo que asegura que esa carne estará presente en la mesa navideña, además permitirá estabilidad en el precio para los consumidores.

La información la ofreció el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, quien también abogó para que el Banco Agrícola establezca una línea de crédito especial para aumentar la producción de carne de ganado, tanto para el consumo nacional como para la exportación al mercado de Estados Unidos.

Al participar como invitado en el Encuentro Económico de HOY, Benítez, expresó que actualmente en el país se está produciendo entre 20 millones y 22 millones de pollos por mes, cantidad que se proyecta aumentará en este mes de diciembre hasta alcanzar cerca de los 24 millones.

Con relación a la producción de carne de ganado o de res, destacó los importantes avances que ha registrado la ganadería en el país.

Indicó que se están exportando 2 millones de libras de esa carne al mercado de Estados Unidos y que esa cifra podía aumentar debido a que República Dominicana está libre de la brucelosis, contrario a otros países.

Resaltó el trabajo que ha hecho el Central Romana Corporation, trayendo al país un modelo de genética para América. También el Grupo Martí, Mallen Ganadería y el Grupo Alonzo para el mejoramiento del ganado de carne.

Indicó que el país hay un consumo de productos cárnicos que supera los RD$7,000 millones al año y que las exportaciones dominicanas de carne de res alcanzan los US$50 millones.

Mientras que sobre la Peste Porcina Africana (PPA) dijo que, a pesar de que esa enfermedad está presente en el país, las grandes granjas de cerdo no han sido afectada, por lo tanto se mantiene una buena producción de carne de cerdo.