Anuncian seminarios en Marruecos, España y Francia para formación de periodistas y comunicadores

La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES) que dirige el periodista Kelvin Faña, anunció la realización de dos importantes Seminarios Internacionales 2026, dirigidos a periodistas, comunicadores, creadores de contenido y profesionales del ecosistema digital, con escenarios académicos en Marruecos y España, con visita cultural a Francia.

El primero, titulado “La Inteligencia Artificial y su impacto en el periodismo digital”, se celebrará del 3 al 10 de junio de 2026 en el Instituto Superior de Información y Comunicación (ISIC) en Rabat, Reino de Marruecos.

Este programa incluye certificación internacional, boleto aéreo ida y vuelta por Iberia con maleta de mano y de bodega, seguro de viaje, alojamiento con desayuno y un completo circuito cultural que abarca ciudades como Marrakech, Casa Blanca, Fez, Ouarzazate, el Valle de las Rosas, las Gargantas del Todra y el Desierto del Sahara, entre otros atractivos.

El costo del viaje académico es de EUR$3,300 (habitación doble).

El segundo, “LegalTech para periodistas y comunicadores: Regulación digital e IA en España y la Unión Europea”, se realizará del 21 al 29 de noviembre de 2026, con sede académica en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, e incluye visitas formativas y culturales a París y Madrid.

Los participantes disfrutarán de tours guiados por los principales puntos históricos de París, entrada al Museo del Louvre sin filas, paseo por el río Sena, recorrido turístico Hop On–Hop Off, actividades en San Sebastián, traslado en tren a Madrid y tiempo libre para compras o agenda personal.

El costo de participación es de US$4,300 (ocupación doble).

Con estas iniciativas, FUCIMDRES continúa fortaleciendo su compromiso con la capacitación internacional, la innovación digital y la actualización permanente del sector de medios y comunicación.

Para más información, contactar al presidente de FUCIMDRES, Kelvin Faña, al 809-965-8643, o por correo: fucimdres@gmail.com. También, visitando su página web: www.fucimdres.org