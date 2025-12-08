Entrega proyectos de electrificación rural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, entregó este fin de semana varios proyectos de electrificación rural en las provincias El Seibo y Monte Plata, con una inversión que supera los RD$37 millones, para beneficiar de manera directa a cerca de 500 familias de seis comunidades rurales.

Las comunidades favorecidas son El Cuey, Pedro Sánchez y La Gorreta (sección Mata de Palma), en El Seibo; así como El Desvío, Los Capaces, Los Pajones, El Mogote y La Jaguita, en el Distrito Municipal Mamá Tingó, Don Juan, provincia Monte Plata.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó los actos de entrega y destacó que estos proyectos son parte del compromiso del presidente Luis Abinader, de llevar energía a cada rincón del territorio nacional.

“La electrificación rural no es un regalo, es un derecho y una condición indispensable para un futuro más digno y próspero. Hoy cumplimos con comunidades que durante décadas esperaron esta oportunidad”, expresó.

Santos explicó que las instalaciones entregadas, muchas de ellas basadas en energía solar, garantizan un suministro estable, reducen costos, incrementan las oportunidades productivas y elevan la calidad de vida de cada familia.

También exhortó a los comunitarios a cuidar las obras y hacer un uso racional de la energía.

“Estas instalaciones son de ustedes. Su buen uso garantizará que esta luz siga acompañando su crecimiento y bienestar”, afirmó.

Estas iniciativas son ejecutadas por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS) del Viceministerio de Energía, dentro del Plan Nacional de Electrificación que impulsa el Gobierno, con el objetivo de llevar energía cada año a 4,000 hogares en comunidades apartadas del país.

Reacciones comunitarias

Autoridades locales de El Seibo y Monte Plata coincidieron en que estas obras elevan la dignidad de los residentes rurales y fortalecen la solidaridad de un Gobierno que trabaja por el bienestar de la gente.

Agradecieron la intervención de Energía y Minas, al tiempo que resaltaron el impacto social, económico y humano de disponer, por fin, de un servicio eléctrico seguro y formal.