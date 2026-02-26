CTC e INDOCAL firman acuerdo interinstitucional para fortalecer la calidad de sus procesos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) suscribieron un acuerdo interinstitucional de colaboración con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, impulsar la implementación de sistemas de gestión certificados y promover la mejora continua en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

El convenio fue firmado por el director general de los CTC, Isidro Torres, y el director general del INDOCAL, ingeniero Néstor Julio Matos Ureña, con la participación de la señora Elaine de Lima, directora jurídica del INDOCAL, y en presencia de los encargados departamentales de los CTC.

Este acuerdo establece un marco de cooperación orientado a coordinar esfuerzos para la capacitación, adquisición de normas técnicas y definición de rutas críticas para la certificación de sistemas de gestión bajo estándares nacionales e internacionales.

Como parte del acuerdo, los CTC iniciarán el proceso para la implementación y certificación bajo la norma NORDOM ISO 9001:2015, enfocada en Sistemas de Gestión de la Calidad. Este proceso incluirá capacitación en interpretación de la norma, documentación de procesos, definición de indicadores de desempeño, gestión de riesgos, auditoría interna y tratamiento de no conformidades, entre otros aspectos fundamentales.

Asimismo, el convenio contempla la posibilidad de implementar la NORDOM ISO 37001:2016, relativa al Sistema de Gestión Antisoborno, y la ISO 37301:2021, sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento, reforzando así el compromiso institucional con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo.

El director del Indocal, Nestor Matos, dijo que estas certificaciones no solo representan el cumplimiento de requisitos técnicos, sino que también impulsan una cultura organizacional basada en la transparencia, la eficiencia operativa y el uso responsable de los recursos públicos.

La firma de este acuerdo representa un avance significativo en la transformación institucional de los CTC, enfocada en la excelencia, la transparencia y la calidad certificada de sus procesos y servicios.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, renovable automáticamente, y establece mecanismos de seguimiento, confidencialidad y coordinación técnica entre ambas instituciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Esta firma representa un paso trascendental en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional de los Centros Tecnológicos Comunitarios, consolidando su misión de promover la inclusión digital, la formación en competencias tecnológicas y el desarrollo social en comunidades vulnerables del país.