Establecen alianza para ofrecer soluciones

Seagram Industrial Corporation y Ferza Soluciones de Ingeniería formalizaron una alianza estratégica con el objetivo de ofrecer soluciones integrales al sector industrial, eléctrico industrial y residencial, lo que les permitirá a las empresas acceder a mejores precios y novedosas soluciones.

Ambas empresas firmaron un convenio de colaboración en el cual se comprometen a unir capacidades técnicas, operativas y comerciales para el desarrollo de proyectos eléctricos industriales de forma conjunta.

El presidente de Seagram Industrial Corporation, Carlos Morel, afirmó que van a impactar la demanda del sector industrial y construcción mediante la optimización e implementación de aplicaciones tecnológicas de la mano de profesionales capacitados en los últimos avances en la materia eléctrica industrial. El presidente de Ferza, Fernando Rodríguez, aseguró que esta alianza permitirá ofrecer al mercado soluciones integrales y garantizadas, en áreas eléctricas y metalúrgicas.