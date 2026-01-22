¿Por qué Estados Unidos continúa liderando la economía global, según experto?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Rafael Espinal analizó en el programa Uno+Uno de Teleantillas el desempeño de la economía de Estados Unidos, destacando que continúa mostrando señales de crecimiento sostenido, lo que fortalece la narrativa económica del presidente Donald Trump y explica la simpatía que conserva en amplios sectores de la población norteamericana.

Espinal subrayó que este comportamiento positivo se apoya principalmente en tres pilares: el consumo interno, la generación de empleo y la inversión, factores que han mantenido a la principal economía del mundo como un motor clave del ciclo económico global.

Durante su intervención, el economista señaló que la estabilidad de la economía estadounidense tiene un impacto directo en las grandes potencias y en los mercados internacionales, generando confianza y atrayendo capitales que refuerzan su posición de liderazgo.

En el análisis, Espinal explicó que la estrategia de crecimiento de Estados Unidos se ha mostrado más efectiva que la de otras naciones, gracias a la capacidad de su mercado interno para sostener la demanda y dinamizar la producción.

Asimismo, destacó que la potencia norteamericana ha sabido combinar políticas sociales y económicas que permiten crear y aplicar medidas de manera rápida, lo que contribuye a mantener la estabilidad en momentos de incertidumbre global.

El economista resaltó que la narrativa de Trump sobre el éxito económico encuentra respaldo en los indicadores, lo que explica la simpatía que aún conserva en sectores de la población, pese a las controversias políticas que lo rodean.

Espinal puntualizó que el crecimiento sostenido de Estados Unidos no solo beneficia a su población, sino que también impulsa el comercio internacional y fortalece las cadenas de suministro, generando un efecto multiplicador en otras economías.