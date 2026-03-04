Faride Raful revela nuevos detalles sobre el robo atribuido a policías en San Cristóbal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, reveló este miércoles que uno de los agentes policiales suspendidos por la presunta sustracción de una suma de dinero aún no determinada, durante un proceso investigativo realizado en la provincia de San Cristóbal, había sido trasladado a esa demarcación en noviembre del año 2025.

Se trata del coronel Carlos J. Signey Kely, quien, según explicó la funcionaria, fue asignado a la dotación policial de la referida localidad, junto a otros uniformados, tras las denuncias permanentes de comerciantes del sector empresarial sobre la ocurrencia de varios asaltos y actos de ratería.

“No recuerdo de dónde fue el trasladado, pero en noviembre llegó”, manifestó Raful al señalar que no importa el tiempo que una persona tenga en un cargo, ya que, si tiene vocación de cometer acciones no legales, puede hacerlo en un mes o incluso en un solo día.

Agregó que la investigación en torno al caso, en el que también se vincula a un capitán y a varios alistados, surgió dentro de la Policía Nacional, tras recibir denuncias en las que se vio comprometida la responsabilidad de los involucrados.

“Inmediatamente hay una vinculación de un agente que tiene que ver o que compromete algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; no importa cuál sea el caso, tiene que someterse al Ministerio Público para que proceda ya con la investigación. Es lo que hemos estado haciendo”, pronunció la exlegisladora.

De igual forma, Faride Raful sostuvo que la decisión de la institución del orden de dar a conocer públicamente este caso constituye una evidencia de que están actuando con transparencia.

En cuanto a la reforma policial, precisó que “los procesos de transformación llevan tiempo, porque se trata de una transformación cultural que debe realizarse no solo dentro de la institución, sino también en la ciudadanía, como parte del enfoque de la seguridad ciudadana, donde es necesario aprender a generar una sinergia entre la población, los agentes policiales —autoridad que garantiza el orden público— y nosotros como entidad”.

