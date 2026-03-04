Red social
¿Qué pasó con Facebook? Usuarios reportan fallas
Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la caída.
La plataforma de Facebook presentó este martes una caída mundial.
Así lo dieron a conocer usuarios de la cuenta en las redes sociales, quienes comenzaron a reportar fallas.
Dentro de los errores que se presentaron fueron dificultades para acceder a la red social, quejas al momento de cargar contenido y enviar mensajes.
Esto dice Facebook sobre sus fallas
Al abrir la cuenta, aparece el mensaje que dice lo siguiente:
"Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos", indicó.
Se recomienda a los usuarios esperar a que se restablezcan los servicios mientras la compañía trabaja en resolver las fallas.