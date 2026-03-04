¿Qué pasó con Facebook? Usuarios reportan fallas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma de Facebook presentó este martes una caída mundial.

Así lo dieron a conocer usuarios de la cuenta en las redes sociales, quienes comenzaron a reportar fallas.

Dentro de los errores que se presentaron fueron dificultades para acceder a la red social, quejas al momento de cargar contenido y enviar mensajes.

Esto dice Facebook sobre sus fallas

Al abrir la cuenta, aparece el mensaje que dice lo siguiente:

"Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos", indicó.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la caída.

Se recomienda a los usuarios esperar a que se restablezcan los servicios mientras la compañía trabaja en resolver las fallas.