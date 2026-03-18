ETED realizará mantenimiento en línea de transmisión Canabacoa – Playa Dorada este 19 de marzo

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que. este jueves 19 de marzo, realizará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en la línea de transmisión de 69 kV Canabacoa – Playa Dorada, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Debido a estas labores, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidad de Pedro García perteneciente a la provincia Santiago, así como, de manera transitoria, las empresas Molino del Valle, Zona Franca de Licey, Pasta Princesa, E. León Jiménez, Don Pedro y la Zona Franca de Gurabo.

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y las empresas en las zonas mencionadas.