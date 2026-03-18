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Robando miradas

Arranca la alfombra roja en todo su esplendor: estrellas brillan en los Premios Soberano 2026

Karen Yapoort, Jenni Blanco, Jessica Pereira, Yubelkis Peralta -luciendo su pancita en un vestido dorado- y Gaby Desangles, con un diseño titulado “Veneno”, son algunas de las personalidades que ya brillan en la gala.

Yubelkis Peralta

Yubelkis Peralta

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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 El reloj marcó las 7:00 de la noche y, poco a poco, las estrellas comenzaron a adueñarse de la alfombra roja del Teatro Nacional en la edición 41 de los Premios Soberano.

Decenas de figuras desfilaron modelando deslumbrantes vestidos que engalanan la noche más importante del arte dominicano.

Karen Yapoort, Jenni Blanco, Jessica Pereira, Yubelkis Peralta -luciendo su pancita en un vestido dorado- y Gaby Desangles, con un diseño titulado “Veneno”, son algunas de las personalidades que ya brillan en la gala.

El dorado se impone como protagonista en esta edición, marcando tendencia sobre la alfombra.

Gaby Desangless

Gaby Desangless

El país se prepara ahora para la ceremonia, pautada para las 8:00 de la noche, donde se reconocerán categorías como Comedia del Año, Programa de Humor, Actriz de Cine, Locutor del Año y se entregará el máximo galardón: el Gran Soberano.

Jessica Pereira

Jessica Pereira

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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