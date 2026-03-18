Yubelkis Peralta en Premios Soberano: hay una belleza que no se construye, sucede

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Junto a Melkis Díaz Couture, y desde la dirección de imagen y estilismo de Jozuary Jadill, este look para Yubelkis Peralta parte de ese momento exacto donde todo cambia: el cuerpo, la energía, la forma de habitarse. La maternidad como estado, no como concepto.

Palma y arena:

Yubelkis Peralta.

No como nombre, sino como lógica. Lo que sostiene y lo que se eleva.

Sobre una base nude bordada a mano con destellos precisos, la silueta se adapta con inteligencia, acompañando sus curvas sin intervenirlas, dejando que el vientre tenga su propio protagonismo, sin artificios. El movimiento es limpio, natural. El manto en gasa cae desde los hombros con ligereza, generando esa sensación etérea que no pesa, que no interrumpe… que solo fluye.

Porque cuando una mujer está creando vida, la estética deja de ser solo imagen… y se convierte en significado.

Una mujer, dos corazones latiendo … y un instante que trasciende.

Diseño @melkisdiazoficial

Dirección de imagen @jozuaryj

Fotografía @fernandoyvictor

Joyas @joyerialujos_

Makeup @carlafelixbeauty

Hair @edilenia_hairstyle

Team @bluesalonrd

Coordinación @domveras