Comunicadora
Yubelkis Peralta en Premios Soberano: hay una belleza que no se construye, sucede
Sobre una base nude bordada a mano con destellos precisos, la silueta se adapta con inteligencia, acompañando sus curvas sin intervenirlas, dejando que el vientre tenga su propio protagonismo, sin artificios
Junto a Melkis Díaz Couture, y desde la dirección de imagen y estilismo de Jozuary Jadill, este look para Yubelkis Peralta parte de ese momento exacto donde todo cambia: el cuerpo, la energía, la forma de habitarse. La maternidad como estado, no como concepto.
Palma y arena:
No como nombre, sino como lógica. Lo que sostiene y lo que se eleva.
Sobre una base nude bordada a mano con destellos precisos, la silueta se adapta con inteligencia, acompañando sus curvas sin intervenirlas, dejando que el vientre tenga su propio protagonismo, sin artificios. El movimiento es limpio, natural. El manto en gasa cae desde los hombros con ligereza, generando esa sensación etérea que no pesa, que no interrumpe… que solo fluye.
Porque cuando una mujer está creando vida, la estética deja de ser solo imagen… y se convierte en significado.
Una mujer, dos corazones latiendo … y un instante que trasciende.
Diseño @melkisdiazoficial
Dirección de imagen @jozuaryj
Fotografía @fernandoyvictor
Joyas @joyerialujos_
Makeup @carlafelixbeauty
Hair @edilenia_hairstyle
Team @bluesalonrd
Coordinación @domveras
Alegría
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Merilenny Mueses